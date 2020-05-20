Учёные предупредили о повышении активности ураганов

https://static.news.ru/photo/60d7d47e-cd02-11e9-aa37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Noaa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исследователи из Соединённых Штатов изучили спутниковые снимки Земли. Они выяснили, что в будущем частота возникновения ураганов на планете вырастет.

Согласно данным учёных, с 1979 года количество опасных явлений и их сила значительно выросли, передаёт Proceedings of the National Academy. Теоретические расчёты подтвердили эту информацию.

Исследователи ещё не знают, с чем связано увеличение частоты ураганов.

Радио Sputnik отмечает , что во время сильного урагана скорость ветра может достигать 33 метров в секунду. Людям при возникновении опасности следует найти безопасное укрытие, предварительно закрыв все окна и двери в доме, а также отключив электричество и газ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Атырауской области Казахстана сильный ветер сорвал крыши нескольких зданий, а также повредил кровли объектов на пограничной заставе на границе с РФ. Скорость ветра достигала девяти метров в секунду.