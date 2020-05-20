Учёные предупредили о повышении активности ураганов

Исследователи из Соединённых Штатов изучили спутниковые снимки Земли. Они выяснили, что в будущем частота возникновения ураганов на планете вырастет.
Согласно данным учёных, с 1979 года количество опасных явлений и их сила значительно выросли,
Исследователи ещё не знают, с чем связано увеличение частоты ураганов.
Радио Sputnik
Ранее NEWS.ru писал, что в Атырауской области Казахстана сильный ветер сорвал крыши нескольких зданий, а также повредил кровли объектов на пограничной заставе на границе с РФ. Скорость ветра достигала девяти метров в секунду.
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