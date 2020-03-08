https://static.news.ru/photo/30f37968-6292-11ea-8768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo/Global Look Press

У коронавируса появились новые симптомы. По данным учёных из Сингапура, они создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

Больных COVID-19 помимо высокой температуры может беспокоить различная зудящая сыпь. При этом другие признаки, характерные для коронавируса, будут вовсе отсутствовать. Анализы таких пациентов могут давать ложные положительные результаты на лихорадку денге.

В связи с этим специалисты призвали быть внимательными при постановке диагноза и при исследовании на коронавирус. Медики выделили главные симптомы заболевания. Среди них: повышенная температура, утомляемость и кашель с небольшой мокротой, передаёт Lenta.ru.

К 10 марта жертвами инфекции стали 4024 человека. Всего в мире коронавирусом заразились более 113 тысяч человек.

Ранее эксперты предупредили, что в ближайшие полтора-два месяца в России будет расти число заразившихся коронавирусом. По их мнению, уже необходимо вводить ограничительные меры для массовых мероприятий. На данный момент в стране зарегистрированы 20 случаев заражения, писал NEWS.ru.