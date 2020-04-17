Учёные ожидают пик COVID-19 в Москве в середине мая

Согласно прогнозной математической модели Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, пик заболеваемости коронавирусом в столице следует ожидать в середине мая.
Об этом говорится в материалах доклада научного сотрудника института Ольги Криворотько. Согласно им, после достижения пика, число новых случаев заболевания в Москве будет снижаться — начнётся спад числа болеющих без симптомов, а также тех, кто ещё восприимчив к инфекции,
Мы использовали множество ранее созданных моделей для наиболее правильной настройки на РФ. Была выбрана модель распространения в популяции с возможностью настройки параметров под определенный город, — сказала Криворотько на интернет-семинаре «Актуальные проблемы прикладной математики».
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская система здравоохранения успешно борется с распространением коронавирусной инфекции в стране, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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