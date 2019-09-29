https://static.news.ru/photo/ce841208-e28d-11e9-9317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Находящихся в «китовой тюрьме» белух отучают от контакта с человеком с помощью смены питания животных.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, учёные кормят морских млекопитающих в случайном порядке, а не строго по графику.

Рыбу давали через специальную трубу, чтобы белуха искала её внизу, как в естественных условиях, а не поднимала голову вверх, ища человека с кормом, — пояснили в учреждении.

Там добавили, что соответствующие рекомендации были подготовлены научным консилиумом и передал отловщикам животных.

Ранее News.ru писал, что специалисты завершили погрузку очередных белух из «китовой тюрьмы» в Приморье на научно-исследовательское судно, чтобы доставить их к месту выпуска в Хабаровском крае. В настоящее время в бухте Средняя остаётся 61 белуха — к началу октября удалось освободить менее половины животных.