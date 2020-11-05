Учёные назвали симптом скорой смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7d637d06-1f53-11eb-a54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты с коронавирусной инфекцией, имеющие осложнения на сердце, умирают в 2,5 раза чаще, чем другие заражённые COVID-19. К такому выводу пришли учёные медицинского колледжа Weill Cornell.

Исследователи утверждают, что о повышенном риске смерти от коронавируса могут свидетельствовать изменения в структуре сердца — увеличение объёма камеры органа без изменения толщины сердечной стенки и с дисфункцией желудочка, в результате чего он сокращается реже нормы, передаёт «Царьград».

Учёные собрали данные 510 пациентов и более чем у трети выявили поражение сердечной системы. В исследовании отмечается, что те, у кого наблюдалось увеличение объёма камеры сердца, умирали в 1,43 раза чаще других пациентов, больные с дисфункцией желудочка — в 2,5 раза чаще.

Ранее стало известно, что проблемы с почками более чем в два раза повышают риск смерти от осложнений течения коронавирусной инфекции. Такой вывод учёные Имперского колледжа Лондона сделали, опираясь на анамнез 372 пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в четыре больницы британской столицы и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля.

Так, 216 пациентов из общего числа страдали нефрологическими болезнями, хроническими или инфекционного происхождения, из них умерли 107 человек (около 50%). Из числа остальных 156 пациентов без каких-либо патологий почек скончались 32 человека (21%).

Учёные называют несколько вариантов причин такой взаимосвязи. Среди них и воздействие вируса на организм в целом, и «перекрёстная связь» между почками и лёгкими, и нефротоксичность применяемых при лечении коронавируса средств.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.