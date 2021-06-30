Учёные назвали проблемы развития Москвы

Эксперты Института статических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) провели анализ проблем и сильных сторон Москвы для развития на ближайшее десятилетие. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе учреждения.

Учёные сравнили столицу с мировыми центрами инноваций. Свои выводы они опубликовали в докладе «Инновационная Москва: стратегические вызовы и тактические ответы», который представили на Московском урбанистическом форуме.

Авторы назвали десять вызовов для столицы. Среди них количество стартапов (больше 1,5 тысячи) при отсутствии «единорогов», недостаток предложения венчурных инвестиций для стартапов, нехватка R&D-подразделений в представительствах крупнейших компаний и малое количество патентных заявок на цифровые технологии. Кроме того, эксперты отметили недостаточную популярность топовых московских вузов, недостаточную научную работу в новых быстрорастущих областях, отставание в развитии креативных индустрий и неравномерное развитие креативного сектора. Также проблемами стали низкая безопасность жителей и недостаточное качество экосреды.

Наше исследование показало, что Москва уверенно входит в топ-10 глобальных городов, привлекающих инноваторов. Однако в мире обостряется конкуренция за технологические и креативные таланты, — рассказал руководитель исследования — глава Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко.

По его словам, западным лидерам бросили вызов мегаполисы в Азии и Латинской Америке. В связи с этим сохранение за Москвой статуса мирового инновационного центра зависит от способности парировать стратегические вызовы. Эксперты дали 48 рекомендаций, которые помогут развитию инновационных успехов города.

Ранее исследователи выяснили, что каждый пятый россиянин боится, что его на работе заменит робот. При этом женщины боятся остаться без работы чаще мужчин: 64% опрошенных против 36%. Чаще всего опасения высказывали продавцы (10%), кассиры и кладовщики (9%), администраторы и официанты (6 и 5% соответственно), уборщики (3%).