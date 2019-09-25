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Доктор экономических наук Никита Кричевский заявил, что прогнозируемые Росстатом сокращения 51 тысячи россиян являются естественным явлением.

По его словам, эта новость не стоит такого пристального внимания, которое на неё обращают журналисты, передаёт телеканал « 360 ».

В последнее время стало популярным выдавать страшные новости, одну жутче другой. Причём это происходит даже в тех случаях, когда никакого ужаса за той или иной псевдосенсацией не стоит, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что указанное количество населения является только 0,07% от общей численности работающих людей в стране.

О чём мы говорим? Это естественное движение занятости в масштабах даже такой небольшой в сравнении с Америкой или с Китаем экономики, которой является Россия, — отметил он.

О том, что данные Росстата не должны вызывать беспокойства, рассказал и доцент кафедры управления предприятиями и производственными комплексами Александр Щелканов. Он уверен, что цифры являются запланированными в рамках статистической погрешности.

Это обосновывается тем, что экономический рост не настолько движется в развитии экономики, поэтому [происходит] падение потребительского спроса, большинство предприятий ищут источники повышения эффективности или случаи оптимизации. Многие идут по пути сокращения персонала, — добавил он.

Настоящие специалисты всё равно будут востребованы на рынке труда, заключил учёный.

Ранее News.ru писал, что Росстат подсчитал количество граждан, которые могут лишиться своих рабочих мест в связи с планируемыми сокращениями или ликвидацией компаний. В общей сложности работу рискуют потерять почти 52 тысячи человек.