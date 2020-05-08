Учёные назвали основную причину распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/d45c9c00-9105-11ea-8215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исследователи установили главную причину повсеместного распространения COVID-19. Они проанализировали ряд социально-экономических факторов и пришли к выводу, что увеличение числа заражённых коронавирусом напрямую связано с путешествиями. Результаты исследования представлены на сайте Medrxiv.

По словам экспертов, страны, сразу запретившие авиасообщение, добились большего успеха в борьбе с пандемией, чем те, кто пошёл на эти меры позднее. Учёные считают, что распространение COVID-19 значительно сократится, если будет должным образом проводится контроль на борту самолётов.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 187 859. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За последние сутки скончались 98 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 1723 летальных исхода.