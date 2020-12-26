Учёные назвали напиток, вызывающий самое сильное похмелье

https://static.news.ru/photo/fddbd07e-4766-11eb-bb45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди популярных алкогольных напитков наиболее сильное похмелье вызывает виски. Кроме того, специалисты посоветовали не злоупотреблять тёмным ромом, бурбоном, красным вином и бренди.

Как сообщает Medikforum со ссылкой на проведённое исследование, реакция организма во многом зависит от интенсивности цвета напитка — бесцветный алкоголь человек переносит легче. Общее состояние после праздника ухудшают различные примеси, благодаря которым напиток приобретает цвет и вкус. При этом подчёркивается, что риск похмелья возрастает прямо пропорционально количеству выпитого алкоголя.

Отдельной строкой специалисты остановились на различных коктейлях, в которых «намешано всё, что только можно», а также на пиве, которое пьют в гораздо больших количествах, чем крепкий алкоголь, что приводит к обезвоживанию организма.

Как писал NEWS.ru, чтобы опьянение наступало медленнее, а похмельный синдром наутро был слабее, некоторые алкогольные напитки, например вино и шампанское, стоит разбавлять или запивать водой. Жидкость снизит пагубное воздействие спиртного на организм. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова. По её словам, это правило не работает для крепкого алкоголя. Такие горячительные напитки лучше правильно закусывать, чтобы защитить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Это можно сделать с помощью продуктов, содержащих белки и жиры (салаты, мясная и сырная закуски).