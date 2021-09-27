Учёные назвали головную боль «благоприятным» признаком при коронавирусе

Головная боль может быть благоприятным признаком при COVID-19. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщила невролог, доктор медицинских наук, профессор кафедры интегративной медицины первой МГМУ имени Сеченова Маргарита Наприенко. По словам медика, исследования свидетельствуют, что боль в голове без признаков тошноты не связана с тяжёлыми последствиями заражения.

Международные исследования, включающие большое количество пациентов — порядка 55 тысяч, — показали, что наличие головной боли при COVID-19 не является жизнеугрожающим симптомом. Даже, скорее, благоприятным. Иными словами, головная боль при COVID-19 не ассоциирована с тяжёлыми исходами, — сказала она.

Как пояснила Наприенко, на более лёгкое течение болезни указывают симптомы, похожие на головную боль напряжения. У заболевшего возникает чувство, что его голова как будто сжата тисками, при этом тошноты и рвоты нет.

В случае, если у заражённого коронавирусом голова болит как при мигрени и его мутит, то подобные проявления могут указывать на тяжёлое течение болезни, отметила врач.

Наприенко также добавила, что пациенты, у которых была регулярная головная боль до COVID-19, во время болезни её переносят легче.

Ранее невролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Кирилл Нагорнюк рассказал, что любая головная боль, особенно у пожилых пациентов, является поводом для консультации врача. По словам медика, необходимо различать виды боли, чтобы вовремя принять верное решение о лечении и предупредить появление более серьёзных последствий.