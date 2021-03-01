Учёные назвали бытовые приборы — шпионы

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Учёные из Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА составили список бытовых приборов, которые способны шпионить за своими владельцами. В список попали не только смартфоны и ноутбуки.

Специалисты сообщили, что особую опасность представляет техника, способная собирать, хранить и передавать личные данные владельца, подключившись к Сети. Наличие доступа к беспроводным сетям, функций записи аудио и видео, хранения и анализа речи человека, геопозиционирования несёт угрозу утечки личных данных.

В частности, в «список подозреваемых» попадает вся умная техника — роутеры, телевизоры, приставки, кофемашины и прочее. Такие приборы могут помочь злоумышленникам выкрасть информацию о пользователе. Потенциально опасен даже холодильник, поскольку встроенные видеокамеры для анализа продуктов могут захватывать и изображения в помещении.

Потенциальные злоумышленники, которым не под силу взломать телефон, могут с лёгкостью взломать умную кофемашину и через неё по домашней сети получить доступ к телефону, — рассказал ректор РТУ МИРЭА, д.т.н. Станислав Кудж.

Тем не менее есть способы обезопасить себя от этой напасти. Так, стоит установить на домашний беспроводной Интернет сложный пароль и не открывать подозрительные письма, которые отправляются якобы из облачных экосистем. Помимо этого, не нужно переходить по ссылкам с формами ввода учётных данных для этих систем, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что с ростом популярности мессенджера Telegram увеличится и число цифровых мошенников, пользующихся этой платформой. С таким предупреждением выступило Роскачество.