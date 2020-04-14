Учёные: коронавирусом в Петербурге могут заболеть до 120 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/cf2e0a84-7e7c-11ea-8c7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Санкт-Петербурга обратилось к учёным, которые спрогнозировали число заболевших коронавирусной инфекцией на пике распространения заболевания.

Специалисты использовали математическую модель, которая показала, что заразиться могут почти 120 тысяч жителей города. Однако вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин считает такой сценарий маловероятным.

Мы вовремя предприняли меры о минимизации социальных контактов. 120 тысяч заболевших могло бы быть, если ситуация приняла бы неуправляемый характер, — заявил Княгинин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, власти сумели оттянуть пик пандемии. Вице-губернатор подчеркнул, что в Санкт-Петербурге коронавирусом могут заразиться тысячи человек, поскольку Северная столица является крупным мегаполисом.

В настоящий момент в Санкт-Петербурге коронавирус диагностирован у 799 человек, скончались 4 человека, излечились 163 пациента. На карантин закрыты отделения 11 медицинских учреждений.

Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции, 2774 за последние сутки, 1470 человек выздоровели, 170 умерли. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга решили последовать за Москвой и временно запретили предоставлять услуги аренды автомобилей в формате каршеринга. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.