Учёные: коронавирус может поражать клетки мозга

https://static.news.ru/photo/aed6c3d2-9b6b-11ea-8564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Lefevre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коронавирус может вести к гибели нейронов и вызывать нейродегенеративные заболевания мозга. К такому выводу пришли учёные из Германии и Франции.

В ходе исследования они выяснили, что COVID-19 воздействует на нейроны кортикальных колонок.

Мы использовали 3D-органоиды человеческого мозга в качестве экспериментальной системы для изучения COVID-19 и установили неожиданное воздействие SARS-CoV-2 на нейроны человека, похожее на нейродегенерацию, — говорится в исследовании, текст которого приводит РИА Новости.

Специалисты пояснили, что инфекция ведёт к гибели нервных клеток и к накоплению в них токсичного белка, что, в свою очередь, может стать причиной нейродегенеративных болезней.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус часто поражает стенки сосудов. У части больных развивается глубокое воспаление сосудов. Кровь начинает плохо свёртываться, образуются тромбы, в крови не хватает кислорода.