Нарочницкая рассказала о защите России от «мирового правительства»

https://static.news.ru/photo/3e0df1d2-b0b2-11ea-9817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Наталия Нарочницкая рассказала, чем, по её мнению, помогут россиянам поправки в Конституцию. Она уверена, что они позволят отказаться от «подчинения воле мирового правительства».

Таким образом она оценила поправку, которая закрепляет приоритет российского права над международным, передаёт «Экономика сегодня».

Сейчас произошла деколонизация нашего внутреннего права. Мы не должны подчиняться воле какого-то внешнего правительства. Они принимают там правила, которые угнетают, — сказала она.

Также учёная поддержала поправку о запрете на двойное гражданство для некоторых должностных лиц. По её словам, с гражданством другой страны человек невольно оказывается под давлением.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).