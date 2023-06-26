«Учтут заслуги»: закрыто ли дело против Пригожина, запретят ли ЧВК «Вагнер» Будущее ЧВК «Вагнер» и связанного с ней бизнесмена Евгения Пригожина остается неопределенным

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Судьба ЧВК «Вагнер» и связанного с ней бизнесмена Евгения Пригожина остается неопределенной. Что известно о деле против предпринимателя, каковы шансы на принятие закона о легализации частных военных компаний после попытки мятежа — в материале NEWS.ru.

Что известно о деле Пригожина

После заявлений связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, обвинившего 23 июня Минобороны России в ракетном ударе по лагерю «музыкантов», ФСБ завела уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу (ст. 279 УК РФ). В спецслужбе объяснили, что заявления Пригожина не соответствуют действительности и фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории страны. В Генпрокуратуре назвали решение о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным, добавив, что за преступление по этой статье грозит от 12 до 20 лет заключения.

Вечером 24 июня белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Евгением Пригожиным. Тот согласился на предложение остановить продвижение ЧВК «Вагнер» по территории РФ и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации ситуации. Участникам ЧВК, как следовало из сообщения пресс-службы главы Белоруссии, гарантирована безопасность.

Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что часть вагнеровцев подпишет контракты с Минобороны. По его словам, «это касается той части, которая не принимала участия в этом походе». Говоря о Пригожине, Песков заявил, что уголовное дело против него прекратят, он «сможет уйти в Белоруссию», гарантией выполнения этих шагов представитель Кремля назвал слово президента России.

Дело против Пригожина прекращено или нет?

26 июня «Коммерсант» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщил, что постановление о возбуждении дела не отменено, расследование попытки мятежа продолжается. Для принятия иного решения, по данным собеседника издания, прошло слишком мало времени. Официального подтверждения этой информации нет.

Как отмечает адвокат Сталина Гуревич, согласно нормам УПК РФ постановление о возбуждении «немедленно направляется прокурору», который может отменить решение «в течение 24 часов с момента поступления материалов». Она напомнила, что о заведении уголовного дела объявили в вечером 23 июня и тогда же Генпрокуратура признала решение законным.

Фото: AP/ТАСС Евгений Пригожин в машине и местный житель, который фотографируется с ним после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер» из города

Что будет с участниками попытки мятежа

По словам члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, участников ЧВК «Вагнер» преследовать не будут: учтут их заслуги в зоне СВО.

«Те, кто не принимал участия в непосредственном мятеже, если хотят, заключат контракт с Минобороны и вернутся в зону СВО. Те, которые принимали участие, пока непонятно, что с ними будет, но преследоваться они не будут. <...> Как это будет выглядеть, я не могу сказать, это решение президента. Те, кто принял участие, видимо, будут отправлены по домам. Учитывая их заслуги, преследоваться они не будут», — сказал Соболев.

Также он предположил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вряд ли разрешит Евгению Пригожину организовать ЧВК на территории своей страны.

Какое будущее ждет ЧВК в России

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, как и депутат Соболев, считает, что ЧВК должны юридически подчиняться Минобороны РФ.

«Я не считаю, что надо запретить деятельность частных военных компаний. Надо принимать закон по ЧВК и там все эти вопросы урегулировать. Самое главное — что они частные, но и как все другие частные компании, предприятия, они действуют по законодательству РФ», — добавил Цеков.

Первый замглавы международного комитета верхней палаты Владимир Джабаров полагает, что ЧВК должны работать только за пределами РФ. По его мнению, на территории страны могут быть лишь контрактники.

«Наверное, нужно прописать законодательно, что ЧВК могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают интересам РФ, а внутри страны могут быть только добровольческие организации, заключившие контракт с Минобороны», — считает Джабаров.

Глава комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников отметил, что недавно нижняя палата приняла поправки, по которым «одна часть функций у ЧВК ушла» и они теперь не могут набирать участников из числа осужденных.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана», — заявил Крашенинников.

Почему ЧВК в РФ не регулируются законом

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru не исключил, что «львиная доля вагнеровцев подпишет контракт с Минобороны, но для этого нужно сделать немало». Он напомнил, что в РФ действует «больше 20 частных военных компаний, которые существуют вне закона».

«Они могут подписать контракт с Минобороны, но где закон о ЧВК? <...> Было 10 попыток Госдумы протолкнуть закон о ЧВК, но все было провалено», — утверждает Баранец.

Он обратил внимание на Конституцию РФ, в которой «записано, что у нас нет наемничества (в России оно официально запрещено в соответствии со ст. 359 УК РФ. — NEWS.ru), значит, Госдума имеет право законодательной инициативой принять закон», а также «согласовать это с президентом и вписать положение о ЧВК».

«Когда это положение впишут в Конституцию, тогда уже Госдума должна без всяких условий принять закон о ЧВК, потому что мы доиграемся. Уже были случаи, когда ЧВК вступали в перепалку друг с другом на поле боя. А то тогда мы всю Россию поделим на „красных“ и „белых“. Мы сами выпустили этого джина, мы восхищались его мужеству и героизму, но он выпущен из государственного контроля — и сейчас пожинаем горькие плоды», — добавил Баранец.

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