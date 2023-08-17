Малофеев назвал абсурдной блокировку «Царьграда» в Казахстане

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Константин Малофеев

«Царьград» как канал русского православного большинства не позволит глумиться над русским народом, написал учредитель этого российского СМИ, предприниматель Константин Малофеев в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал блокировку сайта телеканала властями Казахстана. Как сообщает «Царьград», Малофеев указал на абсурдность этой блокировки, причиной которой в Казахстане назвали «пропаганду экстремизма».

По его словам, поводом для блокировки стали публикации ресурса о том, что казах не давал пройти шедшему с детьми в храм казаку, негодуя от того, что у него пуговицы с двуглавым имперским орлом. А также информации, что «другие казахи при сотрудниках полиции на чистом русском языке приставали к женщинам, которые на автопробег ко Дню Победы пришли с флагами России», пояснил учредитель российского СМИ.

Малофеев подчеркнул, что телеканал не намерен сворачивать с избранного пути и по-прежнему будет отстаивать интересы России и ее народа.

Мы, канал русского православного большинства, не оставим своих, русских людей, где бы они ни жили, и никогда не позволим глумиться над Великим Русским Народом, — написал Константин Малофеев

Ранее стало известно, что Министерство информации и общественного развития Казахстана приняло решение заблокировать сайт российского телеканала «Царьград». Причиной блокировки ресурса называется «пропаганда экстремизма».