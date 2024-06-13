Учителям рассказали, что делать с пострадавшими от буллинга школьниками Эксперт в сфере образования Бикбаев: учителя должны говорить с детьми о буллинге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учителя, которые стали свидетелями школьного буллинга, должны провести беседу с этими детьми, рассказал в беседе с НСН эксперт в сфере образования Денис Бикбаев. По его словам, также об этом нужно сообщить родителям учащихся.

Учителям, которые стали свидетелями буллинга, в первую очередь необходимо пообщаться с детьми, посмотреть, как будет развиваться ситуация, а потом вызывать родителей в школу. На первом этапе классный руководитель должен поставить в известность родителей, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что только в крайних случаях нужно привлекать надзорные органы. От того, как будут работать конкретные госслужащие, будет зависеть дальнейшая судьба ребенка и всей семьи.

Однако бывают случаи, когда ребенка травит сам учитель, тогда родителям нужно сначала поговорить с ним, а потом обратится к директору, добавил Бикбаев. Также в специальные ведомства нужно идти только тогда, когда ничего не помогает, заключил эксперт.

Ранее детский психиатр Анна Портнова рассказала, что причиной школьного буллинга может быть агрессия в семье. По ее словам, также агрессия у ребенка может появиться из-за социальной среды, в которой он находится. Психиатр отметила, что жертвой травли в школе может стать любой ребенок, который либо бурно реагирует на провокации в свой адрес, либо не может адекватно ответить.