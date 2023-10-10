Учителям и врачам посоветовали посещать психологов Нарколог Сараев посоветовал учителям и врачам посещать психологов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам, чья работа может привести к профессиональному выгоранию, особенно учителям и врачам, необходимо регулярно посещать психологов, посоветовал кандидат медицинских наук, нарколог-психотерапевт Марат Сараев. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что это поможет решить внутренние проблемы. По его мнению, работа с психологом должна проводиться не реже двух раз в месяц.

Врач или учитель должны минимум один раз в две недели посещать психолога или психотерапевта, чтобы решать проблемы, — заявил Сараев.

По словам психотерапевта, можно организовывать групповую терапию для сотрудников одной сферы. Это поможет работникам получить поддержку и защититься от эмоционального выгорания. В рамках таких встреч можно будет поделиться с коллегами своими переживаниями или получить помощь в конкретной ситуации и разрешить личные проблемы. Сараев подчеркнул, что такие группы организуются не только для учителей и врачей, но и для психологов.

Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников ранее посоветовал учителям «не строить из себя героев», чтобы избежать профессионального выгорания. Специалист уточнил, что важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом, находить время для себя.