Учителя рассказали о проблемах дистанционного обучения

https://static.news.ru/photo/6cb2dec8-78e3-11ea-89ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Большинство российских педагогов столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Школьные учителя посетовали на нехватку у детей компьютеров и мобильных устройств, а также на технические проблемы в образовательных учреждениях и на отсутствие опыта работы в Интернете.

С подобными сложностями столкнулись 80% педагогов, свидетельствуют данные опроса, который проходил на платформе партнёра Общероссийского народного фронта — образовательного центра MAXIMUM.

Перечисленные обстоятельства преодолеть в краткие сроки практически невозможно. Особенно в сельских школах, — отметила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Главное, чтобы эти проблемы не замалчивались, а были в списке задач, которые необходимо решить компетентным инстанциям, сказала она.

Вместе с тем, по словам парламентария, одной лишь модернизации инфраструктуры недостаточно. Учителя, ученики и даже их родители должны быть психологически готовы к дистанционному обучению. Однако в условиях оперативных решений по защите здоровья детей проводить такую работу было некогда, признала депутат.

Тем не менее накопленный опыт поможет в решении проблем в дальнейшем, добавила Духанина.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появился портал «Онлайн-образование». Он призван помочь педагогам в организации дистанционного обучения.