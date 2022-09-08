Учителя рассказали о недостатках «Разговоров о важном» Учителя рассказали о росте нагрузки на детей из-за введения «Разговоров о важном»

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Учителя рассказали об организационных проблемах «Разговоров о важном», передает Lenta.ru. По словам школьных преподавателей, из-за классного часа первым уроком программа нагружается и детям приходится ставить дополнительные уроки. Также возникли трудности с разработкой его программы и загрузкой видео на специальном сайте для педагогов, откуда они берут материалы для «Разговоров о важном».

Из-за этого первого урока не ложится расписание, и нам приходится ставить седьмой урок детям, то есть увеличивается нагрузка на ребенка в понедельник, — передает издание слова учителей.

Отмечаются также перебои с работой сайта, с которого учителя берут материалы для классного часа. По словам учителей, видео на сайте нельзя скачать и можно только посмотреть онлайн, что может быть проблематичным в школах с нестабильным интернетом.

Также, по словам учителей, в проекте имеются нюансы, которые связаны с определением этого вида деятельности «Разговоров о важном» и касаются документации, формалистики и бюджета. Проводить эти занятия должен классный руководитель, и это должно входить в его обязанности. Но если эти занятия относятся к внеурочной деятельности, то они требуют составления отдельной рабочей программы и дополнительного финансирования школ маленькой комплектации. Количество учебных часов увеличивается, а финансирование школ при этом остается прежним.

Минпросвещения ранее обновило методички и материалы к внеурочному занятию «Разговоры о важном», убрав оттуда упоминания военной операции на Украине. На сайте, посвященном этому циклу занятий, теперь доступны обновленные версии инструкций и презентаций для всех классов. Школьникам больше не предлагают объяснять цели специальной военной операции и обсуждать судьбу Донбасса. Из военного направления осталась тема про маршала Георгия Жукова.