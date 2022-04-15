Учителя Донбасса и юга Украины смогут пройти переподготовку в Крыму

Учителя Донбасса и юга Украины могут пройти переподготовку, чтобы продолжить обучать детей, но уже по российским стандартам образования. Соответствующие курсы планируют организовать в Крыму, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своём Telegram-канале.

В Республике Крым окажут содействие в переподготовке педагогов из школ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины, — написал он.

В настоящее время, по словам Аксёнова, органы образования проводят мероприятия по аттестации прибывших на территорию полуострова выпускников и их дальнейшему поступлению в вузы Крыма.

Ранее Министерство образования и науки РФ заявило, что абитуриентов из ЛНР и ДНР, Украины, а также иностранцев, которые до прибытия в Россию проживали на этих территориях, примут в российские вузы на первый курс по правительственной квоте для иностранных граждан. Для этих целей предусмотрено 23 тысячи мест.