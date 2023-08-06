Учительницу из Забайкалья будут судить за чат «Юные травокуры» с учениками

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В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело против учительницы географии по обвинению в развратных действиях, сообщил Telegram-канал Baza. Правоохранительные органы обратили внимание на учительницу после того, как она создала чат в социальной сети с названием «Юные травокуры».

В этот чат она пригласила двоих учеников и периодически отправляла им фотоматериалы интимного содержания. Стоит отметить, что ранее 43-летняя женщина уже находилась на скамье подсудимых по обвинению в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Если вину учительницы докажут, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 44-летний учитель истории из Вологодской области слал свои голые фотографии ученице седьмого класса, подавая это как разговор о наготе древних греков. Взамен он также требовал от школьницы интимные фотографии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о совращении несовершеннолетней.

В Санкт-Петербурге ранее задержали местного жителя, снимавшего видеоуроки по совращению детей. Мужчина продавал порно с приемной дочерью иностранцам в даркнете, где фото и видео обнаружили силовики. Личность удалось установить не сразу, поскольку на девочке была надета маска.