Учительнице объявили выговор за показ «Бесогона» Михалкова школьникам

В Санкт-Петербурге учительнице начальных классов школы № 321 объявили выговор после того, как она показала четвероклассникам выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонTV», сообщила РБК директор школы Людмила Капустина. Взыскание связано с тем, что педагог использовала на уроке материалы, «не соответствующие возрастным особенностям обучающихся».

Школьникам на уроке «Основы религиозных культур и cветской этики» показали выпуcк программы «БесогонTV» — «Откуда растут ноги». Этот фильм имеет маркировку 18+, в нём рассказывается о проиcхождении нацизма и, в частности, о событиях на Украине. Как писала «Фонтанка», после этого родители некоторых учеников рассказали, что у детей случилась истерика.

Обстановка на уроке была комфортной, никаких эмоциональных проявлений у учащихся не наблюдалось. В результате рефлексии, проведённой по данной теме, дети высказывали мнение о недопустимости фальсификации истории, о любви и гордости за свою Родину, — рассказала Капустина.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению заявил, что выпуски проекта «Бесогон» должны быть переведены на другие языки, а также выложены во всех социальных сетях. По мнению бывшего министра культуры, творческий проект Михалкова необходимо продвигать, потому что российской стороне сейчас нужно нести правду людям, а делать это «вовне крайне тяжело».