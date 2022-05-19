Учительница в Петербурге потребовала от школьника извиниться на коленях

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из школ Санкт-Петербурга учительница потребовала от школьника извиниться перед ней за некий проступок, стоя на коленях. Видеозапись инцидента появилась в Telegram-каналах, после чего преподаватель с 40-летним стажем написала заявление об уходе с работы по собственному желанию.

Ты — на колено. На колено передо мной! На колено! —заявляет учительница на записи.

Суть конфликта осталась неизвестной, однако, судя по записи, он мог быть связан с оценками ученика: из реплики учительницы следует, что ученик обвинил её в «рисовании» оценок и необъективности. При этом сама она заявила, что написала в отношении ученика докладную записку и намерена подать документы в суд. Также учительница пообещала «засудить» ученика и сделать так, чтобы тот вспоминал её «до конца своих дней». В школе комментировать инцидент отказались.

Как отметила в комментарии NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, в этой ситуации оказалась неправой учительница, в обязанности которой входит не только обучение, но и воспитание. Директор же школы, по её мнению, также должен был разобраться в ситуации и «не рубить сплеча».

Конкретно в этой ситуации, я считаю, не права учительница, так как с таким стажем работы [она] должна была понять, что нельзя унижать людей, тем более ребёнка, — заявила Драпеко.

Ранее в Кемеровской области учительница устроила скандал ученику из-за наушников, которые он использовал во время уроков. Конфликт произошёл после того, как школьник отказался отдавать учительнице свои наушники от телефона. Инцидент попал на видео, на котором женщина требует от подростка отдать наушники и не орать на неё.