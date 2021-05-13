Учительница школы в Казани рассказала, как спасалась с детьми через окно

https://static.news.ru/photo/0982b956-b40e-11eb-9861-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС

Во время вооружённого нападения на казанскую гимназию учителя помогали детям спасаться от стрелка через окна. Об этом РИА Новости рассказала учительница первого класса Эндже Гаязова.

Она уточнила, что её кабинет находится на первом этаже школы, поэтому такую эвакуацию она посчитала более безопасной, чем оставаться в здании.

Дети подбежали ко мне испуганные. Не знаю, как, но я им улыбнулась и сказала: «Дети, сейчас будем прыгать в окошко». Одна девочка испугалась, что ей будет больно, но я ответила, что там мягко, ведь трава. Так все и выпрыгнули, я вслед за ними, — поделилась воспоминаниями Гаязова.

Учительница добавила, что в результате только двое детей из её класса получили ушибы.

После спасения детей она и учителя физкультуры, которые на улице проводили уроки, стали помогать другим классам с первого этажа спасаться через окна.

По словам Гаязовой, поначалу, когда нападение только началось, услышав два хлопка, она решила выйти из класса, чтобы посмотреть, что произошло. Но после предупреждения директора по системе оповещения о необходимости закрыться в классах не стала этого делать.

Педагог предположила, что именно так и погибла её коллега Венера Айзатова, работавшая через кабинет. Судя по всему, женщина тоже вышла в коридор узнать причину шума, но была застрелена нападавшим.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек. Ещё 23 получили ранения.

Виновник арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.

После вооружённого нападения появляется всё больше свидетельств о произошедшем от участников событий. Истории разные. Так, например, когда прозвучало сообщение по громкоговорителю, одна из учительниц покинула класс, оставив растерянных детей. От попыток спастись через окна их уберегла другая преподавательница, которая вошла в класс и стала успокаивать ребят. Тем не менее, в момент нападения некоторые ученики выпрыгивали из окон в том числе верхних этажей. Видеоролик с падающими детьми распространился в соцсетях.

Одна из преподавателей рассказала, как пережидала нападение, заперевшись с детьми в кабинете. Услышав взрыв, педагог отвела детей в конец кабинета и посоветовала держать связь с родителями. Некоторые дети во время атаки оказались в столовой. Вбежавший туда педагог потребовал срочно уходить, а повар вывел детей через кухню за территорию образовательного учреждения.

Многие учителя последовали распоряжению директора и заперли классы изнутри. Тем не менее избежать жертв не удалось, среди погибших — семеро детей и две учительницы. Несколько раненых находятся в тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Девятерых пострадавших спецбортом МЧС перевезли в Москву.