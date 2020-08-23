Учительница рассказала о новом расписании и правилах в школах с 1 сентября

https://static.news.ru/photo/ef9d9156-e58b-11ea-8ffe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры предосторожности при очном обучении в школах во время пандемии создадут ряд неудобств как для детей, так и для родителей, считают педагоги. Учительница рассказала, как будет строиться образовательный процесс в новом учебном году.

По словам педагогов, московские и петербургские школы планируют разводить школьные потоки без введения второй и третьей смен, но время начала и окончания занятий будет отличаться от привычного, передаёт «МК».

Так, Елена Николаевна, педагог из Санкт-Петербурга, сообщила, что в её школе занятия теперь будут начинаться в промежутке от 8:15 до 10:20, причём позже всего в школу будут приходить ученики 6–8 классов, так как они уже достаточно взрослые для того, чтобы самим добираться до учебного заведения, при этом у них меньше уроков, чем у старшеклассников. Такое расписание создаст сложности для родителей, у которых в семье несколько школьников.

Родителям, у которых в семье несколько детей из разных классов, такое расписание, конечно, создаст большие неудобства. Кто-то возит детей в школу, у кого-то старшие ведут на учебу младших, теперь весь этот отлаженный процесс усложнится. С завтраками в столовой явно первое время будет полный дурдом. Из-за того, что учащихся придется делить на группы по 3–4 класса, пока на трапезу планируется выделять только по 10 минут. Многие дети у нас приносят еду с собой, однако ранее ее разрешено было есть только в столовой. Мы очень надеемся, что запрет отменят, и дети смогут перекусывать в классе, это стало бы отчасти решением проблемы, — добавила учитель.

Другая проблема — пропуски занятий в случае недомогания у ребёнка. Как объяснила педагог, почувствовавшего себя плохо ученика можно отпустить домой только вместе с родителями, а если те не могут приехать — необходимо вызвать скорую, причём до приезда родителей или медиков ребёнок должен быть изолирован. Если у него выявят коронавирус, класс придётся на две недели отправить на «дистанционку».

Сложнее ситуация с учителями, получается, что если заболеет учитель-предметник, то на карантин мы должны отправить сразу несколько классов. Что касается пропусков школы учениками по записке родителей, вопрос пока до конца не решён. Рекомендуется вообще запретить пропускать занятия без справки от врача. Как это организовать на деле, не очень понятно, ситуации бывают разные, живот заболел, устал, например, педиатры просто не справятся, если все будут бегать к ним по каждому поводу. Но, по крайней мере, в сентябре родители должны быть готовы к тому, что любой пропуск будет заканчиваться походом к врачу, — предупредила Елена Николаевна.

Родительские собрания в преддверии нового учебного года будут проходить 26–28 августа, на них будут озвучены новые правила работы учебных заведений в период пандемии.

Как писал NEWS.ru ранее, вторая волна коронавируса может прийти в Россию с началом очных занятий в школах, но это ускорит появление в стране популяционного иммунитета, считают вирусологи Виталий Зверев и Алексей Аграновский.