Старалась не плакать: учительница рассказала о нападении на школу в Казани

https://static.news.ru/photo/fd2342ae-b3f7-11eb-a676-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В момент вооружённого нападения на гимназию в Казани одной из главных задач было не допустить паники среди детей. Об этом рассказала учительница обществознания Гюзель Якупова, передаёт РИА Новости.

В момент атаки она проводила контрольную работу в одиннадцатом классе. Когда директор школы по громкоговорителю сообщила, что нужно забаррикадироваться, ученики закрыли дверь и окна. Услышав взрыв, педагог отвела детей в конец кабинета.

Слышны были выстрелы, взрыв. Сказала детям, чтобы они звонили родителям, поддерживали связь. В это время звонит мой двоюродный брат (он работает в МЧС Казани) и говорит, что «мы всё знаем, службы выехали, будьте спокойны». И эта информация нас успокоила, — рассказала Якупова.

По её словам, в момент атаки она осознала, что не должна плакать, так как это могут увидеть дети.

Одним из самых волнительных моментов стала кульминация, когда за дверью появились силовики. От переживаний никак не удавалось попасть ключом в замок. В итоге дверь открыли снаружи.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек. Ещё 23 получили ранения.

Нападавший арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.

После вооружённого нападения появляется всё больше свидетельств о произошедшем от участников событий. Истории разные. Так, например, когда прозвучало сообщение по громкоговорителю, одна из учительниц покинула класс, оставив растерянных детей. От попыток спастись через окна их уберегла другая преподавательница, которая вошла в класс и стала успокаивать ребят. Тем не менее известно, что в момент нападения некоторые ученики выпрыгивали из окон, в том числе с верхних этажей. Видеоролик с падающими детьми распространился в соцсетях.

Некоторые дети во время атаки оказались в столовой. Вбежавший туда педагог потребовал срочно уходить, а повар вывел детей через кухню за территорию образовательного учреждения. Многие учителя последовали распоряжению директора и заперли классы изнутри. Тем не менее избежать жертв не удалось, среди погибших — семеро детей и две учительницы. Несколько раненых находятся в тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Девятерых пострадавших спецбортом МЧС перевезли в Москву.