Учительница Путина рассказала, когда он «взялся за ум»

В школе Владимир Путин поначалу был непоседой, но потом исправился. Об этом рассказала классный руководитель будущего президента России Вера Гуревич в своей книге «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя», её цитирует KP.RU.

По словам педагога, которая учила Путина с пятого по восьмой класс в школе № 193, первое время он был неугомонным и несосредоточенным учеником. На переменах он также был непоседой и нередко участвовал в потасовках, сообщает издание.

Однажды до учительницы дошли слухи, что Путин гуляет с дворовыми мальчишками, которые могут оказать на него плохое влияние, и решила навестить семью мальчика. Мама юного Володи встретила педагога со словами: «Опять что-то в школе натворил?»

Сам же Володя в ответ на упрёки в том, что плохо готовится к урокам, выпалил: «Было бы что готовить, да я, если захочу, все домашние задания подготовлю за час!» Беседа сработала, и будущий президент начал исправляться.

Гуревич отметила, что немалую роль в этом сыграло его увлечение спортом. Сама же она гордится, что пристрастие к немецкому языку у Путина началось с занятий в её кружке.

Ранее Путин допустил историческую ошибку, назвав Северную войну Семилетней. Президента поправил школьник.