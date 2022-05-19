Учительница объяснила, почему требовала от ученика встать на колено

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учительница биологии из петербургской школы № 233 Елена Стома потребовала от ученика встать на колено и извиниться, потому что тот её унизил, объяснила сама женщина. В разговоре с «360» она сказала, что не считает себя виноватой, а к произошедшему относится «отвратительно». Скандальной популярности учительница не ждала, и ей очень тяжело.

Спор, по её словам, возник из-за оценки за проверочную работу, которая испортила годовую успеваемость школьника.

Он сказал мне «А вы кто такая? Вы кто такая?». Я ответила, что я его учитель с пятого класса. <...> Это не унижение. Это такой воспитательный момент. Если ему родители не сказали, что женщин нельзя унижать... Человека нельзя, а женщину нельзя тем более. И учителя тем более нельзя унижать в квадрате, — сказала Стома.

Она назвала ученика циником, который сам говорил о наглости как втором счастье. Других конфликтов у неё за 10 лет работы не было.

Видеозапись инцидента появилась в Telegram-каналах. Елена Стома уже написала заявление об увольнении из школы. Как считает член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, в этой ситуации оказалась неправа именно учительница, в обязанности которой входит не только обучение, но и воспитание.