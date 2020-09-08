Учительница из Подмосковья шокировала Сеть откровением о своей жизни

https://static.news.ru/photo/dd769de0-f1d1-11ea-898c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодая учительница истории и обществознания по имени Анастасия пожаловалась в Интернете на отсутствие работы и нормального жилья. Девушка живёт в Московской области, некоторое время работала репетитором, но решила пойти трудиться в школу.

Однако зарплатные ожидания не оправдались. Начинающему специалисту предлагают 25 тысяч, из которых ей предстоит 11 тысяч отдавать за удручающего вида съёмную квартиру. Альтернатива — тратить на дорогу до учебного заведения и обратно около шести часов в сутки.

Я просто сижу и рыдаю в три ручья, потому что не могу найти работу по специальности. Я безумно люблю детей, хочу давать им знания, но всё идёт по наклонной. <...> Это унизительно. Вот вам и отношение к учителям, — цитирует Life учительницу, которая поделилась своей проблемой в Twitter.

Анастасия обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Она отметила, что прошла курсы повышения квалификации и стажировку в одной из лучших частных школ Москвы. Тем не менее она всё равно не может найти выход из ситуации, так как во многих учебных заведениях требуют опыт работы от трёх лет, а помощь от вуза в этом вопросе оставляет желать лучшего.

По словам девушки, она загнана в угол, так как вынуждена выбирать между работой кассиром в супермаркете за 40 тысяч рублей и учителем за 25 тысяч с необходимостью жить в квартире без элементарных условий.

Издание отмечает, что многие пользователи ужаснулись от описанной ситуации и посоветовали педагогу сменить сферу деятельности, несмотря на потраченные на обучение в вузе годы. Впрочем, некоторые назвали её привередливой.

Ранее в одной из школ Рязанской области разразился скандал, после того как 13-летняя ученица сняла на видео странные действия 54-летнего преподавателя. Во время урока английского языка тот онанировал, находясь с девочкой в классе наедине, писал NEWS.ru.