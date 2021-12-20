Учительница дала пощёчину первокласснику в Новоуральске

Учительница школы № 49 в Новоуральске ударила первоклассника по лицу, сообщает «КП-Екатеринбург». 9 декабря семилетний ученик бросался в туалете мокрой бумагой, а затем нецензурно обозвал классную руководительницу, после чего она дала ему пощёчину.

По словам директора школы Анны Тукмачёвой, результаты внутренний проверки будут подведены 27 декабря. Ребёнок продолжает учиться.

Семья, в которой воспитывается вышеназванный ученик первого класса, является полной. <...> Ребёнок у них пока один, но его поведение, несмотря на совсем юный возраст, родителей достаточно серьёзно тревожит. Мама школьника в декабре уже дважды приходила в ПДН для того чтобы повлиять на сына.<...> Диалог сотрудника полиции и ребенка в присутствии мамы возымел действие, но ровно через неделю он вновь стал участником конфликтной ситуации. С ребятами играл в туалете, где мочил туалетную бумагу и бросал в стены. Его приятели вернулись в класс, а он нет. Когда учительница за ним пришла, он произнёс в отношении неё такой оборот, что женщина с многолетним стажем в некотором роде была даже шокирована, что, вероятнее всего, и послужило причиной шлепка, — сказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он предположил, что в отношении родителей мальчика может быть заведено административное производство по факту ненадлежащего воспитания, а в отношении учительницы — за побои.

В свою очередь, отец одного из одноклассников мальчика сообщил, что тот не раз срывал уроки, а эту ситуацию спровоцировал.

Ранее учительница дала пощёчину школьнику и порвала его тетрадь в одной из школ города Берёзовского Свердловской области. Полиция начала проверку после публикации видео в социальных сетях.