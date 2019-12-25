https://static.news.ru/photo/f9b5d8f0-26e7-11ea-882f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Ученики одной из испанских школ теперь точно знают, где находится тот или иной орган человеческого тела. Дело в том, что учительница Вероника Дуке показала школьникам, из чего состоит организм, на себе.

На урок анатомии преподавательница пришла в оригинальном костюме. Он выглядит как человеческое тело без кожного покрова, на котором видно, где расположено сердце, желудок и остальные органы, пишет Life.

Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original

Y los niños flipando

Grande Verónica!!! pic.twitter.com/hAwqyuujzs — Michael (@mikemoratinos) 16 декабря 2019 г.

Веронике 43 года, а педагогом она работает уже 15 лет. Однако известность на весь мир ей принёс пост в Twitter, который опубликовал её муж. За два дня твит набрал около 70 тыс. лайков и 13 тыс. ретвитов.

Я невероятно горд этим бурным источником идей, который ещё и является моей женой. Она сегодня очень оригинально объяснила своим ученикам строение человеческого тела. Вероника, браво! — написал гордый супруг учительницы.

Пользователи в комментариях в основном завидуют ученикам Вероники и говорят, что их уроки биологии были совсем не такими интересными.

Дополнительные «инструменты» для уроков, например костюмы исторических личностей, я решила использовать на уроках уже давно. Мечтаю, чтобы общество перестало считать учителей ленивыми госслужащими, — отметила педагог.

Вероника преподаёт не только естествознание, но и испанский, английский, социологию и историю искусств.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минпросвещения России Ольга Васильева одобрила идею ограничения использования гаджетов молодыми учителями. По словам министра, инициативу предложили родители учеников.