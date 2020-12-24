Учителей предложили избавить от лишней отчётности

https://static.news.ru/photo/c86be91c-45bb-11eb-b11c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Весной 2021 года депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект, гарантирующий школьным педагогам защиту от избыточной отчётности. Он должен полностью освободить их от необоснованных запросов на предоставление статистики, которую периодически требуют от школ различные органы власти.

Сегодня «по требованию» учителя вынуждены предоставлять документацию по внеплановым контрольным работам, отчёты по оздоровлению вне школы, обязательным конкурсам для повышения рейтинга школы, акты посещения всех семей класса, еженедельные информационные письма с фотографиями о классном часе, о единых уроках и многое чего ещё, — рассказала «Парламентской газете» соавтор поправок, замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Эта тема не раз поднималась в Совете Федерации, о необходимости уменьшения отчётности педагогов говорила и спикер Валентина Матвиенко.

По словам Рукавишниковой, 18 декабря Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили письмо «О снижении документальной нагрузки учителей», которое снимает проблему избыточной бюрократии. Документ устанавливает только четыре вида отчётов для учителя: документацию по основной образовательной программе, журнал учёта успеваемости, журнал группы продлённого дня и материалы личного дела учащегося. Допускается, что учитель может вести и иную отчётность, но только добровольно и за отдельную плату по договору, заключённому с руководством школы.

Чтобы избавить учителей от ответов на многочисленные запросы паспортных столов, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Минздрава, сенаторы подготовили проект поправок в закон «Об образовании», которые должны полностью освободить учителей от необоснованной внешней бюрократии.

Наш законопроект напрямую запрещает различным госорганам и организациям произвольно запрашивать у школ информацию, которая уже размещена в открытом доступе на официальном сайте образовательных учреждений, — пояснила Рукавишникова.

Как писал NEWS.ru, депутаты фракции КПРФ в Государственной думе предложили повысить педагогам оклады и надбавки. Депутаты посчитали, что минимальный оклад преподавателей вузов не может быть меньше 140% среднемесячной зарплаты в регионе, остальным предлагается установить не менее 70%. Также парламентарии считают необходимым установить и новые надбавки за классное руководство и кураторство — не менее пяти тысяч рублей.