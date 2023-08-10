Учителей и сельских медиков решили оградить от мобилизации В Госдуму внесут проект об отсрочке от армии для учителей и сельских медиков

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) осенью намерены внести в Госдуму законопроект об отсрочке от мобилизации и военной службы для школьных учителей и сельских медиков, написал в своем Telegram-канале глава фракции Сергей Миронов. По его словам, эта мера позволит решить кадровую проблему не только в российской глубинке, но и в крупных городах страны.

Для решения кадровой проблемы партия <...> предлагает предоставить отсрочку от мобилизации и службы в армии всем школьным учителям. Вместе с этим бронь нужно предоставить и работающим на селе медикам. Это позволит сохранить на рабочих местах ценные кадры. <...> Законопроект по данному вопросу будет подготовлен и внесён в Госдуму в осеннюю сессию, — сообщил Миронов.

Он отметил, что в российских школах традиционно не хватает учителей-мужчин, а жители небольших городов и в сельской местности отмечают острую нехватку не только педагогов, но и медиков. По словам Миронова, если приехавший по распределению в глубинку учитель или врач отправятся в армию, «впору будет закрыть школу, больницу или фельдшерский пункт».,

Политик добавил, что специалистов также не хватает и в крупных городах, городские управления часто обращаются с просьбами поработать сразу в нескольких школах к учителям математики, физики, химии и других предметов.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития России предложило правительству рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки IT-специалистам, не имеющим высшего образования. Эксперты ведомства предлагают ввести квалификационный экзамен, по итогам которого будет приниматься решение об отсрочке. Такая мера позволит уравнять сотрудников со средним образованием и выпускников вузов.

В свою очередь депутат ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил давать отсрочку от военной службы молодым отцам. По его мнению, отправка таких граждан в армию может негативно отразиться на демографической ситуации.