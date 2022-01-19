Учитель рассказала, как проходит эвакуация в школах

Учительница одной из школ Красноярска, в которой эвакуация проходила дважды, рассказала, что после длинного звонка она дала команду ученикам собрать вещи и спокойно выйти из класса. Она добавила, что один из учеников боялся, что сгорит его портфель, пишет «МК в Красноярске».

Услышав длинный звонок, я сразу же сказала ученикам забрать свои вещи. После этого мы организованно и без какой-либо паники вместе вышли из кабинета. При этом, как рассказали мои коллеги, несколько школьников очень сильно испугались и доходило до истерики. Один ребёнок боялся, что его портфель сгорит, — рассказала учительница.

Педагог уточнила, что двери классов закрывать на ключ при эвакуации нельзя: это сделано для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли проверить каждое помещение. Она сказала детям не прыгать по ступенькам, и таким образом они спустились до раздевалки, где учительница сказала детям одеться и, никого не дожидаясь, выйти на улицу. После того как эвакуация была завершена, она спросила у школьников, смогут ли они добраться домой, и отпустила учеников.

Ранее из-за угроз минирования в Красноярске были эвакуированы ученики и персонал 122 школ. Глава ГУВД Красноярского края Александр Речицкий заверил, что по каждому факту ложного сообщения будет возбуждено уголовное дело, а учебные заведения возьмут под круглосуточную охрану. Угрозы поступали и в школы ряда других городов РФ.