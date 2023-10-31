Учитель раскритиковал идею проверять домашние задания с помощью ИИ Учитель Луховицкий заявил, что проверка заданий с помощью ИИ противоречит ВГОСам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные стандарты образования требуют творческого подхода, а применение искусственного интеллекта противоречит такой позиции, сообщил NEWS.ru преподаватель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал идею Минпросвещения автоматизировать проверку домашних заданий в школах. По его словам, часто учителя придумывают задания самостоятельно, а значит, есть вероятность, что ИИ не справится с работой.

Именно этого требуют нынешние ВГОСы (временный государственный образовательный стандарт. — NEWS.ru): творчества подхода, индивидуализации заданий и так далее. Как может это согласовываться с какими-либо формами компьютерной проверки? Я не знаю, — отметил педагог.

Единой формы проверки заданий существовать не может, считает он. Как объяснил Луховицкий, домашняя работа нужна не для того, чтобы формально поставить оценку ребенку, а чтобы скорректировать процесс обучения на основе его знаний.

Ранее замглавы Минцифры РФ Олег Качанов заявил, что в России планируется создать и внедрить в школах систему, которая освободит учителей от ручной проверки домашних работ. Ее создают на базе Московской электронной школы.