Учитель раскритиковал предложение Путина ограничить домашние задания Учитель Луховицкий: количество домашних заданий зависит от особенностей класса

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Не следует ограничивать объем домашних заданий, так как их количество зависит от особенностей класса и учебных программ, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. В разговоре с НСН педагог уточнил, что поручение президента России Владимира Путина по данному вопросу стоит расценивать как рекомендацию.

Поручения президента нужно расценивать как пожелания и рекомендации. Каждый учитель и каждая школа будут этому следовать исходя из учебных программ и особенностей каждого класса и даже ребенка. Одному ребенку на выполнение домашней работы требуется 10 минут, другому на это же задание — 1,5 часа, — пояснил Луховицкий.

В санитарных нормах прописано, сколько времени ребенок должен тратить на выполнение домашнего задания. По словам учителя, только педагог может определить необходимый уровень нагрузки для каждого школьника. При этом, как отметил Луховицкий, по некоторым предметам можно не давать заданий на дом.

Никаких норм для всех быть не может. Это зависит от предмета, от количества часов на предмет в неделю, от методики учителя. Я по многим предметам вообще ничего не задаю, а по другим задаю. Это нельзя регулировать на уровне страны. Именно учитель определяет уровень нагрузки с учетом мнения других учителей и родителей, — заключил педагог.

Путин ранее поручил правительству усовершенствовать школьные учебные программы, соответствующее поручение появилось на сайте Кремля. В частности, в нем содержится требование сократить домашние задания и убрать лишние контрольные.