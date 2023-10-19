Учитель призвал «оставить школы в покое» на несколько лет Учитель Луховицкий: реформы в сфере среднего образования нужно отложить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским школам необходимо «дать передохнуть» от постоянных разнообразных нововведений, заявил в беседе с «Радио 1» преподаватель русского языка, член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он призвал власти отложить на несколько лет новые реформы в системе среднего образования.

Сейчас, когда школы и так дышат на ладан, проводить любые изменения просто смерти подобно. <...> Сейчас самое главное — оставить родителей, детей и учителей в покое, дать им несколько лет без новых реформ, без новых экзаменов, новых изменений, новых учебников, требований и так далее, — высказал мнение преподаватель.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Рособрнадзора о том, что модель перехода школьников в десятый класс или в учреждения среднего профессионального образования является устаревшей, в связи с чем ее необходимо изменить. Луховицкий напомнил, что при переходе в десятый класс требуются только результаты ОГЭ, а колледжи имеют право самостоятельно устанавливать правила приема.

Никакой оценки знаний школьников при переводе в 10-й класс, кроме ОГЭ, не требуется. По закону у нас среднее образование — это 11 классов. Никто не может ребенку сказать, что мы тебя не возьмем в 10-й класс, — подчеркнул педагог.

Он добавил, что в системе среднего образования остро стоят другие проблемы — такие как нехватка учителей и снижение престижа этой профессии.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что слова руководителя ведомства Анзора Музаева о необходимости изменения для девятиклассников модели поступления в колледжи и техникумы, а также перехода их в десятый класс являются его частным мнением. В пресс-службе уточнили, что о каких-либо нововведениях речи пока не идет.