Учитель объяснил, как защитить детей от «агрессии виртуального мира»

Заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров в разговоре с NEWS.ru отметил, что «мы сейчас переживаем эпоху агрессии виртуального мира». Ситуацию, по его мнению, усугубила пандемия COVID-19. Особенно это касается детей — они стали чаще отвлекаться и обращаться внимание на гаджеты, считает педагог. Дабы избежать такого и защитить детей, спикер посоветовал родителям самим «не отрываться от реального мира».

Затевать как можно больше реальных дел с детьми. Это прогулки, это конструирование деталей, это привлечение детей к хозяйственным работам. В прошлом году слышал отзывы многих детей, что они помогали бабушкам, дедушкам в строительстве и ремонте домов. Совместное чтение бумажных книг, а не электронных, когда взрослые и дети читают по очереди. Выполнение несложных заданий, где требуется ручка или карандаш — рисунки, поделки из разных материалов, — пояснил Снегуров.

Эксперт призвал родителей посещать интересные природные или историко-архитектурные места, музеи, а не увлекаться онлайн-экскурсиями, «не лениться и не искать причин, на которые можно сослаться». Коллегам он порекомендовал давать ученикам задания с чтением вслух и живым общением с одноклассниками.

Обязательно задания для рук. Материалы есть самые разные — бумага, пластилин, робототехника сейчас распространена. Рисунки на разные темы, не рассчитывая на высокий уровень исполнения рисунков, но чтобы задействовать сознание ребёнка, связанное с действиями руками. Очень важную роль играет доверительное обращение к ребёнку напрямую. Именно поэтому я подчёркиваю важность обучения офлайн, без фильтров технических устройств, с классно-кабинетной атмосферой, обращаясь к уму и сердцу ученика, — резюмировал Снегуров.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что во всех регионах России учебный год начнётся в очном формате. Кроме того, она рассказала, что большинство школ уже готовы принять учеников. Она уточнила, что все торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, пройдут с учётом эпидемиологической обстановки. Участникам предписано соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике заражений коронавирусом.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что не заразиться коронавирусом в школе ребёнку поможет соблюдение нескольких простых правил. Основное — не обниматься и не целоваться с одноклассниками. Также для профилактики заражения COVID-19 медик советует отказаться от обмена личными средствами для ухода, например, расчёсками и помадой.