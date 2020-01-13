https://static.news.ru/photo/25413d86-3654-11ea-a98b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Ученики российских школ должны получать конкретные отметки, которые будет влиять и на ЕГЭ, и на поступление в университеты. Такое мнение высказала учитель русского языка и автор блога на YouTube «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман.

Так в интервью изданию «ПолитЭксперт» она прокомментировала инициативу Минпросвещения РФ о выдаче аттестатов об образовании, в которых вместо оценок выставлялись бы «зачёты» или «незачёты».

По мнению Гартман, «зачёты» и «незачёты» приемлемы лишь для предметов, которые считаются не основными, таких как физкультура, музыка, рисование и технология.

Особенно я бы подчеркнула физкультуру, потому что не все дети любят этот предмет и не все дети склонны к нему. Если ученик посетил уроки и что-то сделал по дисциплине, то вполне правильно ставить ему зачёты, а не требовать выполнения нормативов, — сказала Гартман.

Она отметила, что в случае с основными предметами — русским языком, литературой и другими, зачётов быть не должно. Кроме того, учитель считает, что школьники любят получать хорошие отметки, они мотивируют детей старательно учиться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых оценках в школьных аттестатах. Она отметила, что её ведомство готовит корректировки в порядок внесения отметок в аттестат об основном и среднем общем образовании. Как пояснила Васильева, новые правила разрешают учителям вместо оценок по пятибалльной системе ставить в аттестат отметку «зачтено». Получить зачёт вместо оценки теперь можно будет за такие предметы, как музыка, изобразительное искусство и физкультура.