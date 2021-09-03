Учитель Кудрина рассказал, почему развалился СССР

Учитель нынешнего главы Счётной палаты Алексея Кудрина и бывший помощник президента СССР Михаила Горбачёва по экономике Олег Ожерельев заявил Lenta.ru, что главной причиной развала СССР стала продовольственная проблема.

Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь в 1990 году? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачёва диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать, — сказал Ожерельев.

По его мнению, если бы эту проблему решили, распада Союза могло бы не быть. Бывший помощник Горбачёва добавил, что у власти было понимание необходимости глубинных реформ, они, хотя и со скрежетом, но осуществлялись, а страна преобразовывалась, но всё решил дефицит.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что цены на овощи из «борщового набора», в частности на морковь и картофель, снизились за последние полтора месяца на 40 и 20% соответственно. При этом он отметил, что в ближайшие две-три недели снова начнёт дешеветь картофель.