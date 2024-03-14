«Учила тому, чему нельзя научиться»: Березин о Моргуновой Диктор Березин рассказал, что учился у Моргуновой отношению к своему делу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Березин

Диктор Центрального телевидения СССР народная артистка России Светлана Моргунова своей работой и стилем подавала пример всем, рассказал корреспонденту NEWS.ru телеведущий и диктор Владимир Березин. На церемонии прощания с артисткой он отметил, что учился у нее тому, чему научить невозможно.

Она меня не учила, я у нее учился тому, чему нельзя научить, можно только научиться: отношению к своему делу. <...> Надо жизнь так прожить, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проработанные, прожитые годы. Это Моргунова, — подчеркнул Березин.

Он добавил, что Моргунова всегда выделялась: прямая спина, безупречный внешний вид и уважение к своему зрителю. Это было настоящее комильфо артистки, отметил Березин.

Моргунова в 1961 году стала диктором ЦТ СССР, где работала в разных жанрах. Она знакомила зрителей с программой телепередач, а также вела некоторые выпуски программ «Утренняя почта» и «Голубой огонек». В 2011 году она была удостоена ордена Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность и большие заслуги в развитии телерадиовещания. 10 марта помощница артистки сообщила о ее смерти. По ее словам, теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце.