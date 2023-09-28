Ученый развеял миф о вреде вышек 5G Ученый Масалович: вышки 5G безопасны для здоровья людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вышки 5G безопасны для здоровья людей, получить вред можно только в том случае, если встать к ним вплотную, пояснил ученый и IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович. В беседе с «360» он пояснил, что развеять миф об опасности вышек для людей можно спокойной разъяснительной работой.

Возле энергетических установок <...> действительно есть излучение. Это правда. <...> Подойти вплотную и обнять вышку 5G — все равно что засунуть руку в микроволновку. Но это работает на предельно малых расстояниях, — пояснил ученый.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов уточнил, что вышки используются уже достаточно долго и никаких последствий от этого зафиксировано не было. Он напомнил, что все вокруг пронизано разными видами волн. Эксперт подчеркнул, что никакого излучения вышки вызвать не могут.

Вышки 5G, как и любые другие устройства категории длинных волн, <...> для человека абсолютно безвредны <...> с точки зрения базовой физики, — пояснил Мясоедов.

Эксперт уточнил, что вред здоровью наносят волны короткого диапазона, например те, которые применяют при рентгене. Чтобы получить электромагнитное излучение от длинных волн, необходимо «стоять в обнимку» с вышкой для передачи связи. Мясоедов добавил, что людей также может пугать большое количество вышек на ограниченном пространстве.

Французские регулирующие органы ранее наложили запрет на продажи смартфонов iPhone 12 от компании Apple из-за избыточного уровня электромагнитного излучения. Согласно опубликованной информации, аккредитованные лаборатории обнаружили, что уровень поглощения электромагнитной энергии телом превышает стандартный показатель.