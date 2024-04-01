Ученый рассказал, как влияет ретроградный Меркурий на жизнь человека Академик Бисикало: ретроградный Меркурий не влияет на жизнь людей

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Ретроградный Меркурий является астрономическим явлением, которое не оказывает никакого влияния на здоровье и судьбы людей, сообщил ТАСС известный российский астрофизик, академик Российской академии наук (РАН) Дмитрий Бисикало. По его словам, взаимодействие между планетами Солнечной системы и Землей основано на гравитационных силах, которые на таком расстоянии не могут как-либо воздействовать на жителей Земли.

В астрономии и физике нет никаких свидетельств того, что положение Меркурия в космосе может иметь прямое воздействие на повседневную жизнь человека. Взаимодействие между планетами Солнечной системы и Землей основано на гравитационных силах, которые слишком слабы на таких расстояниях, чтобы оказывать заметное влияние на индивидуальные человеческие действия или решения, — пояснил ученый.

В 2024 году ожидается три периода ретроградного Меркурия: 1–25 апреля, 5–28 августа, 26 ноября — 15 декабря. Астрологи отмечают, что Меркурий является планетой, отвечающей за коммуникацию, обучение, поэтому в указанные выше промежутки следует придерживаться особых правил, чтобы не навредить себе.

Эксперты подчеркивают, что период с 1 по 25 апреля будет отличаться сложностями в общении, поэтому чрезмерная эмоциональность в конфликтах и разногласиях может обернуться разрушительными последствиями. Лучше всего проявить сдержанность, быть размеренными в делах и поступках. Этот период подходит для отказа от того, к чему никогда бы не хотелось возвращаться, добавили специалисты.