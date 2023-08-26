Ученый заявил о неявном риске от сброса радиоактивной воды с «Фукусимы-1» Ученый Меньщиков: сброс воды с «Фукусимы» может нанести вред части населения

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Сброс отработанной воды с японской АЭС «Фукусима-1» не приведет к серьезному радиационному заражению, однако это не означает, что такие действия полностью безвредны, заявил в комментарии для MK.RU член Общественного совета Росатома Валерий Меньщиков. По его словам, есть доля людей, которые чувствительны даже к малым дозам радиации. Исследования показали, что таковых насчитывается порядка 5%.

Из общего числа обследованных были выделены подгруппы. Условно 5% людей, которые выдерживают большие радиационные нагрузки и это не сказывается на их здоровье, и 5%, которые начинают страдать даже от самых малых доз. То есть ученые выявили, что у каждого из нас могут быть очень разные пороги чувствительности к радиации, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что и сейчас в научном сообществе продолжаются дискуссии относительно влияния на здоровье человека малых доз радиации. Усугубляется ситуация тем фактом, что у экспертов нет однозначного понимания, как будут суммироваться разрешенные дозы при попадании в организм. Это может произойти, к примеру, при употреблении рыбы, выловленной в загрязненной акватории.

Ранее Росрыболовство назначило проведение экспертизы водных ресурсов в зоне сброса отработанной технической воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1». Исследованием будет заниматься группа экспертов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.