Ученый раскритиковал прогноз суперкомпьютера о дате конца света Ученый Минин: вбросы о скором конце света вредны и опасны

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Вбросы о «неминуемом» скором масштабном снижении населения Земли крайне вредны и опасны, заявил в беседе с РИАМОвице-президент академии медико-технических наук Евразийской ассоциации медицинских и экологических технологий Игорь Минин, комментируя прогноз суперкомпьютера гибели человечества к 2050 году. По его словам, такие предсказания препятствуют ответственному целеполаганию и мешает тому, чтобы изменить положение. Ученый убежден, что человечество способно избежать «конца цивилизации».

Я верю, что человечество может противостоять глобальным угрозам, но для этого нужно ответственное целеполагание, как в масштабах государства, так и для каждого человека. <...> Я уверен, что мы избежим предсказанного «суперкомпьютером» и «конца человеческой цивилизации», и «глобального сокращения населения». По крайней мере в ближайшие столетия, — заявил Минин.

Эксперт уточнил, что прогноз конца света сложно сделать на основании компьютерных вычислений, так как качественных моделей, на основе которых такие расчеты можно произвести, просто не существует. По словам ученого, на сегодняшний день не существует расчетных возможностей для настолько многофакторного и многовекторного анализа глобальных изменений.

Суперкомпьютер World One, предназначенный для создания прогнозов цивилизационных закономерностей, ранее пришел к выводу, что крах человеческой цивилизации произойдет к 2050 году. По мнению машины, созданной в 1970-х годах по заказу Римского клуба, причиной конца света станет человеческая деятельность, в том числе загрязнение окружающей среды и его последствия.