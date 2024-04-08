Ученый РАН предупредил о смертельных угрозах из космоса Ученый РАН Вибе: удар из космоса может произойти в любой момент

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В космосе существуют две угрозы для Земли: астероидно-кометная опасность и космическая погода, заявил в беседе с NEWS.ru заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, падения астероидов и комет — достаточно редкие события и случаются раз в столетие. При этом эксперт подчеркнул, что в теории удар из космоса может произойти в любой момент.

Угроза из космоса реальна, а если быть точным, то их две. Есть так называемая астероидно-кометная опасность и космическая погода, то есть различные явления, связанные с солнечной активностью. Довольно свежий пример астероидно-кометной опасности мы наблюдали в феврале 2013 года. Тогда относительно маленькое тело, всего 20-метровое, упало на землю в районе Челябинска. Но даже этого небольшого космического тела оказалось достаточно, чтобы причинить ущерб, как имуществу, так и людям, — сказал Вибе.

Ученый РАН добавил, что в космосе есть астероиды куда большего размера и вероятность столкновения с ними также не равна нулю. Как пояснил Вибе, современная идеология заключается в том, чтобы не доводить дело до уничтожения таких астероидов. По его словам, специалисты могут находить их заблаговременно, даже за десятилетия, и отклонять в сторону от планеты.

Ранее академик РАН Дмитрий Бисикало заявил, что ретроградный Меркурий является астрономическим явлением, которое не оказывает никакого влияния на здоровье и судьбы людей. Ученый пояснил, что взаимодействие между Землей и другими планетами Солнечной системы основано на гравитационных силах, которые на таком расстоянии не могут как-либо воздействовать на жителей планеты. В 2024 году ожидается три периода ретроградного Меркурия: 1–25 апреля, 5–28 августа, 26 ноября — 15 декабря.