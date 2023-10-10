Ученый озвучил возможную причину утечки в радиаторе на МКС Глава ИКП Моисеев: утечка в радиаторе на МКС могла произойти из-за его возраста

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Международная космическая станция

Причиной утечки из радиатора на российском модуле «Наука» на Международной космической станции мог стать возраст оборудования, рассказал в беседе с «Радио 1» научный руководитель Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев. Также, по его словам, авария могла произойти из-за повреждений при установке радиатора.

Сам радиатор старый, лет десять назад был поставлен на МКС. Сейчас трудно выяснить, что там произошло. Но к каким-то тяжелым последствиям это не приведет, просто без радиатора меньше будут работать приборы на плоте «Наука». Этот радиатор предназначен для охлаждения, — объяснил эксперт.

По мнению специалиста, помимо проблемы устаревшего оборудования, в России ощущается нехватка финансирования космической отрасли, из-за чего снижается количество запусков.

Ранее утечку теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора обнаружили на модуле «Наука» российского сегмента МКС. По информации Роскосмоса, радиатор был доставлен на станцию в 2012 году.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предположил, что утечка теплоносителя могла быть связана с космическим мусором. По словам ученого, сейчас российский модуль находится в слоях атмосферы с большим уровнем плотности, и в этих условиях происходит торможение мусора.