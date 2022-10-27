Ученый опроверг связь подрыва газопроводов и сейсмособытий в Финском заливе Геофизик Шебалин: подрыв «Северных потоков» не мог повлиять на сейсмособытия в Финском заливе

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Зафиксированные в Финском заливе сейсмособытия никак не связаны с диверсиями на «Северных потоках», рассказал НСН главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин. Как пояснил специалист, расстояние между Выборгом, где были зафиксированы подземные толчки, и шведскими территориями в Балтийском море, где пролегают поврежденные участки газопроводов, слишком велико.

Ни в коей мере одно на другое повлиять не могло. Слишком далеко, и это несопоставимые вещи совершенно. <...> Подумайте, где Выборг и где шведская территория Балтийского моря, где повреждены трубопроводы? Это огромное расстояние, — пояснил эксперт.

Геофизик уточнил, что взрывы на «Северных потоках» могли спровоцировать лишь небольшие землетрясения поблизости и наблюдались бы они в непосредственной близости — в радиусе десятков или сотен метров. Вызвать сейсмическую активность в Финском заливе они точно бы не смогли.

Начальник сейсмической станции «Пулково» Владимир Крумпан ранее рассказал, что сейсмические события в Финском заливе рядом с Приморском и Выборгом примерно в районе прохождения газопровода «Северный поток», зафиксированные ранее Финским сейсмологическим институтом, не являются тектоническими и, вероятно, связаны с деятельностью человека. По его мнению, речь могла идти о взрывах, строительных работах или расчистке фарватера.