Ученый оценил законопроект о запрете гаджетов в школах Профессор Евгений Белый назвал законопроект о гаджетах в школах взвешенным

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Законопроект, который подразумевает ограничение прав школьников на использование мобильных устройств в учебных заведениях, является весьма взвешенным, так как включает мягкие запреты, заявил NEWS.ru автор Telegram-канала «Наука и университеты» профессор Евгений Белый. Он отметил, что инициатива допускает возможность использования телефона в экстренных случаях и по разрешению преподавателя.

Во-первых, судя по документу, отбирать смартфоны у школьников никто не собирается. Во-вторых, оговорены два случая, когда школьник может воспользоваться телефоном: в экстренных случаях и при использовании в учебном процессе по решению учителя. Наконец, важно, что во время перемен пользование средствами связи не ограничивается, — отметил Белый.

При этом он обратил внимание на то, что пока не ясно, каким пакетом мер будут располагать образовательные учреждения в случае нарушения законодательства.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что полный запрет на использование школьниками мобильных телефонов во время занятий недопустим, хоть гаджеты и отвлекают детей от занятий. По его словам, у педагогов сегодня нет прав на то, чтобы отбирать у учеников средства связи.

В конце октября вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Борис Чернышов, глава комитета по просвещению Ольга Казакова, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, а также сенаторы Лилия Гумерова и Ольга Забралова внесли в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий использование средств связи для обучающихся на уроках. Исключением могут стать «предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам». Инициативу поддержал комитет Совета Федерации по науке.